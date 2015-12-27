“Dengeli Atamayla Açık Kapanır”



Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, merkezde 100’ün üzerinde öğretmen fazlalığı olduğunu belirtip, ilçelerdeki öğretmen açığının da yapılacak atamalarla kapatılacağını söyledi.



2012-2013 eğitim öğretim yılının 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını öğretmen açısından da sürdürdüklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, “Öğretmen yeterliliğimiz mevcut. İl içi tayinler yapıldı. Merkezden ilçelere giden ilçelerden merkeze gelenler var. Özür durumuna bağlı başvurular var. Açıklarımızı bakanlımıza bildireceğiz, bakanlığımız bu ayın sonuna doğru Türkiye genelinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Dengeli atamalar yapılırsa açığımız kapatılmış olacak. 13 Ağustos’tan itibaren özür durumuna bağlı öğretmen ataması başvurusu alınacak” ifadelerini kullandı.



“İl emrinde bulunan 100’ün üzerinde merkezde öğretmen fazlalığımız var” diyen Bulut, “İmamhatip orta okulu meslek dersleri noktasında bazı endişelerimiz var. Ancak atama yapılınca bu sorunun da ortadan kalkacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.



Bu arada, il merkezindeki fazla öğretmenlerin yetkililerin eşleri olduğu, komutan eşleri olduğu, adliye teşkilatında görevli yetkililerin eşleri olduğu, eş görevi dolayısıyla ilçelere verilemediği, bu öğretmenlerin mazeret ve doğum izni kullanan öğretmenlerin yerlerine görev yaptıkları öğrenildi.

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