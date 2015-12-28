“Dengesiz İki Gol Yedik”

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, “İstemediğimiz bir netice oldu. Daha iyisini yapabilirdik ama çok dengesiz iki tane gol yedik. Golü bulmuşuz, galibiyet golüne giderken golü yememiz takımın dengelerini bozdu” dedi.

Maç sonunda açıklamada bulunan İldiz, “Elazığspor iyi bir takım. Bizde ona göre tedbirlerimizi alıp, kendi sahamızda kazanmak adına oynamaya çalıştık. Oyunun ilk 25 dakikası çok istediğimiz gibi gitmedi. Elazığspor’un kontra ataklarla etkili olacağını da tahmin ediyorduk. Oyunu dengelediğimiz ve iyi oynadığımız süre zarfında biz köşe atışını kullanırken, gereksiz gelen bir top gol oldu. Bu gol devreye de demoralize girmemize neden oldu” dedi.

Tecrübeli teknik adam,devre arasına girerken İskender Alın’a taraftarlar tarafından yapılan protestoyu ‘gereksiz bir protesto’ olarak değerlendirerek, şunları söyledi: “Bu protesto oyuncumuzun demoralize olmasına yol açtı. Oyuncumuzu korumak zorundaydık. Onu yaptık.”

İldiz, maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, “İkinci yarıya coşkulu başladık. Golü de bulduk. Her şey çok istediğimiz gibi giderken, son derece gereksiz bir şekilde yarı sahada kaptırdığımız bir top, dengesiz yakalanmamıza neden oldu ve ikinci golü yedik. O dakikadan itibaren tabi ki rizikoya girmek zorundaydık. Sonuna kadar oyunu kovalamaya çalıştık. Elimizdeki imkan, mevcut kadroyla oyunu kovalamaya çalıştık ancak istediğimiz golü veya golleri bulamadık. İstemediğimiz bir netice oldu. Daha iyisini yapabilirdik ama çok dengesiz iki tane gol yedik. Golü bulmuşuz, galibiyet golüne giderken golü yememiz takımın dengelerini bozdu. Yapacak bir şey yok. Elazığspor’u kutluyorum” diye konuştu.

“Bugün o sıkıntımız meydana çıktı”

Tecrübeli teknik adam, ellerindeki mevcut kadroyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Musa Sinan ile Yakup Alkan takıma son dakikada katıldı. Bu oyuncuların eksikleri var. Bütün bunlara rağmen tabi ki kulübedeki veya dışarıdaki Yeni Malatyaspor devre arasına kadar bu kadroyla gitmek zorunda. Bunları daha öncede biliyorduk, şimdi de biliyoruz. Ama bir gerçeğin bilinmesi lazım ki, elimizdeki mevcut kadronun çok demoralize olmaması lazım. Çünkü onları çok fedakarca çalıştırmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Bugün o sıkıntımız meydana çıktı” şeklinde konuştu.

İskender Alın’ı oyundan almasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan İldiz, “Bu ilk defa olmuyor. Elazığspor ile oynuyorsunuz, devreye 1-0 mağlup giriyorsunuz. Açık söylemek lazım, İskender’i ikinci yarıya çıkarsam tribünlerin psikolojisi çok belliydi. Hem oyuncuyu kaybetmemek hem de takımı böyle bir polemiğe sokmamak adına ikinci yarıya çıkarmadım. Yoksa seyirci bağırdı falan diye değil, o anki durumu düşündüm” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, seyirciyi tebrik ederek, “İskender’i protestolarını uygun görmedim ama oyunun sonunda çocukları alkışlamalarını kutluyorum. Demek ki çocuklar mücadele verdi. Ama tabi ki sonuçta komşu derbisi, rekabet var, kim kazanırsa diğerini kızdıracak. Bunlar futbolda var. Centilmenlik ölçülerinde olduğu sürece sorun yok. Bizim amaçlarımız belli. Buradan en iyi şekilde hatalarımızı görüp, diğer maçlarda tamamlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Oyun sistemiyle oynayacak kadar geniş bir kadromuz yok”

Oyun sistemiyle oynayacak kadar geniş bir kadrolarının olmadığını dile getiren İldiz, “Özellikle üçüncü bölgede çok çok geniş bir kadromuz yok. Bu nedenle de orada zorlanıyoruz. Oyun sistemiyle oynayacak kadar geniş bir kadroya sahip değiliz. O nedenle belirli bir kadroyla o sistem üzerine alışmaya çalışıyoruz. Ama her dakika değiştirecek bir kadromuz yok. Oyun içinde değişiklik yaptık ama genel olarak bakıldığında üzerinde çok oynanacak bir kadromuz yok” dedi.

“Bu maçı iyi analiz ettik”

Elazığspor’un yardımcı antrenörü Osman Akyol ise, “Elazığspor olarak bu maçı çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Futbol olarak sahaya ne yansıtmamız gerekiyorsa, yansıttık. Yeni Malatyaspor’da gayet iyi oynadı. Şans biraz bize güldü. İyi mücadele ettik ve sonuçta 2-1 galip geldik, çok mutluyuz” diye konuştu.

Teknik direktör Bayram Kadir Bektaş’ın maçın hakemi Bülent Yıldırım tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan Akyol , “Bayram hocamız, bizim çok sevdiğimiz, Türkiye’de sakin olan ve efendiliğiyle bilinen bir hoca. Oyun dışına alındığı için çok üzgün. Taraftarlardan da çok özür diliyor. Ama şunu net söyleyeyim; maçın hakemi Bülent Yıldırım maçı çok gerdi. Onun dışında Yeni Malatyasporlu futbolcular ve taraftarlardan herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İki takım arasında maç iyi geçti ve neticede biz galip geldik. Hocamızı saha içerisine girdiği için oyun dışına almış. Kırmızı kart olabilir ama hakem maçı çok gerdi. Bütün takdir haklarını da ev sahibinden yana kullandı. İstediğimizi aldık. Bir hafta boyunca iyi hazırlandık. Malatya taraftarı takımlarını çok iyi destekledi onlara teşekkür ediyorum. Biz herhangi bir sıkıntı yaşamadık” şeklinde konuştu.