Deniz’in Amcası Vefat Etti
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Malatya Araştırmaları Derneği Başkanı, Hakimiyet Gazetesi sahibi Kemal Deniz’in amcası Hüseyin Deniz vefat etti.
Almanya’da yaşayan 1943 doğumlu Hüseyin Deniz, yüksek tansiyondan dolayı Almanya’nın Lübeck kentindeki Tıp Fakültesi’nde tedavi ediliyordu. 70 yaşında vefat eden Hüseyin Deniz, Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hekimhan ilçe Merkez Cami’sinde kılınacak olan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sarıkız Köyü’ndeki köy mezarlığında toprağa verilecek.
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