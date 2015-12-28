Denizli Yenildi, YMS Çıktı!
PTT 1. Ligi’nde 1 Kasım Pazar günü yapılacak erken genel seçimler nedeniyle, Çarşamba’dan itibaren oynanmaya başlandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak, puan cetvelinde 14’üncü sıradan 17’nciliğe düşenen Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü oynanan karşılaşmada Denizlispor’un kendi smahasında Kayseri Erciyespor’a yenilmesiyle, bir sıra yükseldi ve 16’ncılığa yerleşti.
DENİZLİ YENİLİNCE..
Ligin 10’uncu haftasında dün oynanan 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:
28 Ekim Çarşamba
Denizlispor 0 – 2 Kayseri Erciyesspor
Giresunspor 1 – 0 Altınordu A.Ş.
Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 1 – 1 Şanlıurfaspor
Bu maçların ardından ligdeki puan sıralaması şöyle gerçekleşti:
Takım O P
1.Kardemir Karabükspor 9 18
2.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 10 18
3.Vartaş Elazığspor 9 17
4.Samsunspor 9 16
5.Göztepe A.Ş. 9 15
6.Altınordu A.Ş. 10 15
7.Adana Demirspor 9 14
8.1461 Trabzon 9 13
9.Alanyaspor 9 12
10.Giresunspor 10 12
11.Şanlıurfaspor 10 12
12.Adanaspor A.Ş. 9 11
13.Boluspor 9 10
14.Balıkesirspor 9 9
15.Karşıyaka 9 9
16.Yeni Malatyaspor 9 8
17.Denizlispor 10 8
18.Kayseri Erciyesspor 10 8
BUGÜN VE YARINKİ MAÇLAR..
PTT 1. Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak 10. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Ekim Perşembe
18:00 Alanyaspor-1461 Trabzon
18:00 Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor
20:00 Göztepe A.Ş.-Adana Demirspor
30 Ekim Cuma
18:00 Vartaş Elazığspor-Samsunspor
18:00 Kardemir Karabükspor-Boluspor
20:00 Adanaspor A.Ş.-Karşıyaka
FOTOĞRAF: Yeni Malatyaspor’un Denizlispor’a 2-1 yenildiği geçtiğimiz Cumartesi günü İnönü Stadı’nda oynanan maçın seremonisi (Mehmet GÖRESİYE)