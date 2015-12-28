Denizli Yenildi, YMS Çıktı!

PTT 1. Ligi’nde 1 Kasım Pazar günü yapılacak erken genel seçimler nedeniyle, Çarşamba’dan itibaren oynanmaya başlandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak, puan cetvelinde 14’üncü sıradan 17’nciliğe düşenen Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü oynanan karşılaşmada Denizlispor’un kendi smahasında Kayseri Erciyespor’a yenilmesiyle, bir sıra yükseldi ve 16’ncılığa yerleşti.

DENİZLİ YENİLİNCE..

Ligin 10’uncu haftasında dün oynanan 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:

28 Ekim Çarşamba

Denizlispor 0 – 2 Kayseri Erciyesspor

Giresunspor 1 – 0 Altınordu A.Ş.

Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 1 – 1 Şanlıurfaspor

Bu maçların ardından ligdeki puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

Takım O P

1.Kardemir Karabükspor 9 18

2.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 10 18

3.Vartaş Elazığspor 9 17

4.Samsunspor 9 16

5.Göztepe A.Ş. 9 15

6.Altınordu A.Ş. 10 15

7.Adana Demirspor 9 14

8.1461 Trabzon 9 13

9.Alanyaspor 9 12

10.Giresunspor 10 12

11.Şanlıurfaspor 10 12

12.Adanaspor A.Ş. 9 11

13.Boluspor 9 10

14.Balıkesirspor 9 9

15.Karşıyaka 9 9

16.Yeni Malatyaspor 9 8

17.Denizlispor 10 8

18.Kayseri Erciyesspor 10 8

BUGÜN VE YARINKİ MAÇLAR..

PTT 1. Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak 10. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Ekim Perşembe

18:00 Alanyaspor-1461 Trabzon

18:00 Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor

20:00 Göztepe A.Ş.-Adana Demirspor

30 Ekim Cuma

18:00 Vartaş Elazığspor-Samsunspor

18:00 Kardemir Karabükspor-Boluspor

20:00 Adanaspor A.Ş.-Karşıyaka

FOTOĞRAF: Yeni Malatyaspor’un Denizlispor’a 2-1 yenildiği geçtiğimiz Cumartesi günü İnönü Stadı’nda oynanan maçın seremonisi (Mehmet GÖRESİYE)