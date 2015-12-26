Denizli’nin Haluk Ulusoy’u Var!..

Ligin ilk haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’da, ikinci başkan Mehmet Özsoy, şike iddialarına gerekli cevabı Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy’un verdiğini söyledi.

Özsoy, şike iddialarıyla ilgili bir soruyu, “Şike olaylarıyla ilgili tartışmalara fazla girmemize gerek yok. Gereken cevabı federasyon başkanı verdi. Biz de verdik. Zaten şu anda soruşturma aşamasında. Sezon başlıyor. Takımla ilgilenmemiz gerekiyor. Başarı için ne gerekiyor onu düşünmemiz lazım” şeklinde yanıtladı.