Denizlispor Maçı Vodafone Arena’da

Yeni Malatyaspor Klübü Başkanı Adil Gevrek,11 Şubat’ta oynayacakları Denizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacaklarını açıkladı.

Başkan Gevrek Haber1903‘e yaptığı açıklamada;

Beşiktaş Klübü Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini dile getiren Gevrek; ” Zeminimiz kötü olduğu için Deneizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacağız. Beşiktaş Klübü Başkanı Fikret Orman’a bu konuda çok teşekkür ediyoruz.Daha önce statları yokken onlarda böyle sorunlar yaşadıkları için sağolsunlar anlayış gösterdiler. Kulüpler tarafından bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Resmi yazışmaları bekliyoruz” dedi.

BELKİ 1-2 MAÇ DAHA OYNARIZ

Stat zeminlerinin durumuna göre diğer maçlar için değerlendirmede bulunacaklarını açıklayan Gevrek;

“Stadımızın durumuna bakacağız. 1 ay içerisinde zeminimizde düzelme olmazsa belki 1-2 maçımızı daha Vodafone Arena’da oynarız” diyerek szölerini tamamladı.