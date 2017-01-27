Denizlispor Maçı Vodafone Arena’da
Yeni Malatyaspor Klübü Başkanı Adil Gevrek,11 Şubat’ta oynayacakları Denizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacaklarını açıkladı.
Başkan Gevrek Haber1903‘e yaptığı açıklamada;
Beşiktaş Klübü Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini dile getiren Gevrek; ” Zeminimiz kötü olduğu için Deneizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacağız. Beşiktaş Klübü Başkanı Fikret Orman’a bu konuda çok teşekkür ediyoruz.Daha önce statları yokken onlarda böyle sorunlar yaşadıkları için sağolsunlar anlayış gösterdiler. Kulüpler tarafından bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Resmi yazışmaları bekliyoruz” dedi.
BELKİ 1-2 MAÇ DAHA OYNARIZ
Stat zeminlerinin durumuna göre diğer maçlar için değerlendirmede bulunacaklarını açıklayan Gevrek;
“Stadımızın durumuna bakacağız. 1 ay içerisinde zeminimizde düzelme olmazsa belki 1-2 maçımızı daha Vodafone Arena’da oynarız” diyerek szölerini tamamladı.
Spor dostluk ve kardeşliktir.Yeni Malatyaspora evini açan Beşiktaşa teşekkür eder.Bu sezonda şampiyon olmasını dileriz.
5000. Bin taraftari gecmez mehmet kardes aslinda yeni stad yapilinca görün taraftari
Iyi mi oldu kotu bilemiycem hayirlisi diyelim kotu saha sartlarini dile getirdiniz puan kaybedip sakatliklar yasandi simdi de gorelim ne olcak merakla bekliycem o maci insallah baska bir sorun dile gelmez kazasiz belasiz atlatilirda bizim yorumlarimizi boşa cikarirlar besiktas kulübüne de teşekkürlerimizi sunariz.sen 2 sene icerisinde yeni stadini faaliyete geciremezsen boyle olur? Inşallah sezon sonu bu olumsuzlukları geride birakip şampiyon oluruz
Cokkk tesekkurler.Bekliyoruz 🙂
Tebrikler baskan TÜRKIYE görsün malatya nasil oynuyor bizim saha ya buz ya camur orda futbol oynanmaz gencler korkuyor sakatlikta en iyisi istanbul bakin o zaman ne kadar malatyali geliyor maca Malatya disinda olan malatyalilar daha cok destek veriyor malatyali olmak bir ayricaliktir
Vay vodofone Arena Besiktas kulubunun degerini bilmeliyiz
Besiktas kulubunun degerini bilmeliyiz