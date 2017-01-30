Deplasmandan Puanla Döndüler

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Mansur Yardımcı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Kerem Teğin, Nebi Almacı, Bilal Gülbağlar hakem üçlüsü yönetti.

Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor sahaya Naile Akar, Kader Arık, Melisa Payam, Gülbahar Şenlik, Gülcan Oral, Aycan Songur, Berfin Oğuz, Gülseren Çengel, Seher Yılmaz, Büşra Tekin ve Zeliha Taşar on biriyle çıktı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü ise Şeyma Yıldırım, Ayşegül Sarıkaya, İkranur Sarıgül, Burcu Çakır, Nilay Feyza Bağca, Buse Uçan, Berfin Fırat, Melisa Akdeniz, Gülşen Özdil, Selinay Çaybaşı ve Seda Erdem on biriyle mücadele etti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, karşılaşmanın 22’nci dakikasında Ayşegül Sarıkaya’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor, maçın 63’üncü dakikada Gülseren Çengel’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Mücadelede başka bir gol olmadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grupta oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak, 11 puan topladı ve haftayı 8’nci sırada tamamladı.

Yeni Malatya Gazetesi