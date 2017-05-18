Depo Sayısı Azalacak, Su Depolama Hacmi Artacak

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Yasası uyarınca sorumluluk alanına giren 13 ilçede içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Meclis üyelerinin de katılımıyla, Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir 2014-2016 Yılı Değerlendirme sunumunu MASKİ Genel Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirerek yeni hizmet binasını tanıttı.

Büyükşehir Yasasıyla İl Sınırlarımızda Bulunan 13 İlçenin Tamamına Altyapı Hizmeti Veriyoruz

Büyükşehir Belediyesi Yasası uyarınca sorumluluk alanının merkezden il sınırlarına kadar genişlediğini belirten Dr. Özgür Özdemir İlçe Belediye Başkanlarının ve Büyükşehir Meclis Üyelerinin katılmış olduğu programda; “Kurumumuz altyapıda kaliteyi ön planda tutarak modern ve uzun yıllar hizmet verecek kalite standartlarına uygun altyapı malzemelerini tercih etmektedir. Marka şehrimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için Malatya Merkezin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Kaptaj’a alternatif su kaynakları temin çalışması devam etmektedir. 2071 Su Master Planı kapsamında alternatif su kaynaklarıyla şehrimizin ilerleyen yıllarda yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ölçemezsen yönetemezsin

Ölçemezsen yönetemezsin prensibiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Dr. Özgür Özdemir; “Kurumumuzun tüm parametrelerini ölçebilecek seviyede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genel Müdürlüğümüzün tüm varlıklarını otomasyon sistemleriyle kayıt altına alıyoruz. “Bimmaski” sistemiyle, firmalara ve şahıslara bağlı kalmadan sahadaki tüm yatırımlarımızı, çağrı merkezi arıza kayıtlarını, günlük okunan sayaçlara kadar online olarak takip edebiliyoruz. Bir diğer otomasyon sistemimiz olan CBS sistemiyle de hizmet binalarımızı, içmesuyu depolarımızı, su kaynaklarını, atıksu arıtma tesisimizi görebiliyoruz. “CBS” sistemi sayesinde boru çaplarına göre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının güzergâhlarını ayrı ayrı noktasal olarak görebiliyoruz. Mahalle bazında kaç vatandaşımıza hizmet verildiğini, o bölgedeki tahakkuk tahsilat oranına kadar takip ediyoruz. Ayrıca yeni yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları ile mahallelere anlık ne kadar su verdiğimizi takip ediyoruz. Şu an kurumumuzda 1.150 parametre düzenli olarak takip edilmektedir” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünde yapılan her işin iş akış şemalarını çıkardıklarını belirten Dr. Özgür Özdemir; “”İş Akış” şemaları sayesinde, bir işin tüm aşamalarını birebir takip ediyoruz. Bu şekilde kurumumuza yeni başlayan personelimizin oryantasyon hizmetleri kapsamında kurumumuza ve yeni görevine adaptasyonu hızlandırmış oluyoruz” dedi.

Depo sayılarını 16’ya indirip kapasitelerini 2 katına çıkaracağız

Dr. Özgür Özdemir; “Büyükşehir sürecinden önce merkeze yakın ilçe ve belde belediyelerinin altyapı çalışmaları ve su depoları kendi imkânları kapsamında yürütüyorlardı. Her belediyede farklı uygulamalar mevcuttu. Hatların nereden geçtiği belli değildi ve depolar arası bağlantı olmadığından Büyükşehir sürecinden sonra suyu yönetmek çok zordu. Örneğin, Kuyuönü depomuzda su var Dilek depomuzda su yok, depolar arası bağlantı olmadığından fazla suyu dilek deposuna aktaramıyoruz. Bu sorunun önüne geçmek için depolar arası bağlantı yaparak suyu daha efektif kullanmak için çalışmalarımıza başladık. Şuan için Malatya merkezde 37 depomuz mevcut. Bu depoların su kapasiteleri 120 bin metreküp. Şebeke modellemesi yaparak depo sayısını 16’ya düşüreceğiz ve su depolama hacmini 205 bin metreküpe çıkaracağız ve depolar arası bağlantımız olacak. ”dedi.

Malatya Genelinde 325 Milyonluk Yatırım Yapıyoruz

Yapılacak yatırımlarda önceliklerinin içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve atıksu arıtma tesisi sırsında yapılacağını belirten Dr. Özgür Özdemir; “Malatya genelinde 325 Milyon TL Maliyetinde 2.567 Km altyapı yatırımı devam etmekte. Daha yaşanabilir bir Malatya için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Sunumun ardından MASKİ Genel Müdürlüğünün Yeni Hizmet Binası misafirlere tanıtıldı.

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