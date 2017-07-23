Boz Yılan Depoda Yakalandı
Malatya’da bir depoya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hanımın Çiftliği Mahallesi Eskimalatya yolu üzerinde bir evin deposunda yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri depoya giren yılanı özel aparat ile kısa sürede yakaladı.
Yakalanan yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
iha
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Bu sene yılan bastı malatyayi sonu selamet olsun.dağı taşı toki yaptılar hayvanlar nereye gideceğini şaşırdı