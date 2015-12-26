Deprem Bölgesine Yardım



Van ilinde meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Malatya Belediyesi öncülüğünde, Sivil Toplum Kuruluşları ile vatandaşların deprem bölgesine yardımları devam ediyor.



Malatya Belediyesi koordinasyonunda, TSO ve MESOB gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile daha önce gönderilen 3 kamyon ve 1 TIR’dan sonra 900 gıda paketinin yanı sıra özel aydınlatma ve ısıtma başlıklı 200 adet piknik tüpü, battaniye ile giyecekten oluşan 1 TIR daha deprem bölgesine gönderildi.



Deprem Bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan malzemelerin TIR’a yüklenmesi sırasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Ülkemizi yasa boğan Van depreminin hemen ardında, Malatya Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve Malatya halkı çok hızlı bir şekilde organize olmuştur. Depremin ilk günü olay yerine giden ekiplerden birinin Malatya ekibi olması ve orada başarılı çalışmalar yapması, yine ilk giden gıdaların Malatya’dan gitmesi çok önemliydi. Bizlere bildirilen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımızı hazırladık. Son giden yardımlarda katkıda bulunan doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına katıldılar. Orada ihtiyaç duyulan ısıtıcı ve aydınlatma aracı yardımında bulundular. Duyarlılık gösteren hemşehrilerime, odalarımıza, derneklerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Özel aydınlatma ve ısıtma başlıklı 200 adet piknik tüpünün deprem bölgesine gönderilmesi için yardımda bulunan Gözde Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, ” Van’da meydana gelen üzücü deprem sonrasında orada yaşayan insanlarımızın yaşadığı sıkıntılara duyarsız kalamazdık. Bununla ilgili olarak Belediye yetkililerimizden bilgi aldık orada neye ihtiyaç olduğuna dair. Van’da ki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu aydınlatma ve ısıtma araçları için 200 adet piknik tüpüne özel ısıtma ve aydınlatma başlığı tedarik ederek Belediyemizin sağlamış olduğu ulaşım araçları ile deprem bölgesine gönderiyoruz. Van’da depremden etkilenen vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor” diye konuştu.



Yardımların gönderildiği TIR, TSO tarafından temin edildi.

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