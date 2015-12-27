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Malatya Haber -

Deprem Kurbanları İçin Mevlid

Deprem Kurbanları İçin Mevlid
  • 27.12.2015
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Elazığ’da depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Malatya’da Mevlid-i Şerif okutuldu.

Öz Pütürgeliler Derneği’nin organizesi ile Yeni Camii’de ikindi namazını müteakiben okutulan Mevlid-i Şerif ‘e, Öz Pütürgeliler Derneği Başkanı Necati Çelebi, Öz Pütürgeliler Derneği’nin yöneticileri, Baro Başkanı Selahattin Sarıoğlu, Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Demokrat Parti (DP) Malatya merkez ilçe başkanı Mehmet Bulgurlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Öz Pütürgeliler Derneği Başkanı Necati Çelebi, yaptığı açıklamada, “Komşu şehrimizde bir deprem meydana geldi. Malatya insanı olarak bu konularda çok hassasız. Komşumuzun acısı bizim acımızdır diye düşünüyoruz. Dün ona, bugün bize olabilirdi. Elazığ insanı da bizim yaptığımız gibi duyarlılık gösterir ve Mevlid okuturdu. Ölenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sağlık diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevlit sonrasında gül suyu ve şeker ikram edildi.

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