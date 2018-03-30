Deprem Malatya’da da Hissedildi
Gece yarısı Elazığ-Sivrice merkezli olarak meydana gelen deprem Malatya’da da özellikle yüksek katlı binalarda oturanlarca hissedildi.
Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece saat 00.05’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı mevkii olan olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yer yüzeyinin 3 kilometre altındaki tabakada meydana gelen orta şiddetteki bu deprem Malatya’da da hissedildi ve heyecana yolaçtı.
malatyahaber.com
Yorumlar
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Malatya haberi tebrik ediyorum
Elâzığ da yaşıyorum Elâzığ haber sitelerin de tık Yok uyuyorlar
Bu yüzden Elazığ’dan olmuyor işte
Büyüksün Malatya’ya ☺️
Evde köpeğim havlamaya başladı.5.kat hissettik.
Evde zangır zangır titredim yeminle . Ilk başta bana vücudumun bir oyunu gibi geldi ama oda da bulunan muhabbet kusum da kafesinde cirpinmaya başlayınca anladım deprem olduğunu . Haberi kısa sürede yayınlayıp milleti bilgilendirdiginiz için sağolun sayın sayfa yazarları