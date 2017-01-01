2016’ya Depremle Veda, 2017’ye Depremle Merhaba
Malatya’da 2016 yılının son saatlerinde 5, 2017 yılının ilk dakikalarında ise 1 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya bölgesinde Cumartesi gecesi ve Pazar’ın ilk dakikalarında toplam 6 adet deprem kaydı yaptı.
31 Aralık akşam ve gecesinde merkez üssü Hekimhan ve Yazıhan sınırlarında olan 5, 1 Ocak’ın ilk dakikalarında ise Hekimhan sınırlarında 1 deprem kaydı yapıldığı bildirildi.
Büyüklükleri 1.8 ile 2.6 arasında değişen depremler şunlar:
TARİH SAAT DERİNLİK(Km) BÜYÜKLÜK MERKEZ
2017.01.01 00:14:29 5.0 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31 23:21:51 5.0 -.- 2.1 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31 21:50:07 1.1 -.- 1.8 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2016.12.31 20:38:48 3.8 -.- 2.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31 20:32:48 5.0 -.- 2.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31 19:05:18 1.4 -.- 2.6 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)