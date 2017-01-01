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Malatya Haber -

2016’ya Depremle Veda, 2017’ye Depremle Merhaba

2016’ya Depremle Veda, 2017’ye Depremle Merhaba
  • 01.01.2017
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Malatya’da 2016 yılının son saatlerinde 5, 2017 yılının ilk dakikalarında ise 1 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya bölgesinde Cumartesi gecesi ve Pazar’ın ilk dakikalarında toplam 6 adet deprem kaydı yaptı.

31 Aralık akşam ve gecesinde merkez üssü Hekimhan ve Yazıhan sınırlarında olan 5, 1 Ocak’ın ilk dakikalarında ise Hekimhan sınırlarında 1 deprem kaydı yapıldığı bildirildi.

Büyüklükleri 1.8 ile 2.6 arasında değişen depremler şunlar:

TARİH           SAAT           DERİNLİK(Km)    BÜYÜKLÜK           MERKEZ

2017.01.01     00:14:29           5.0 -.-                    1.8 -.-           YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31      23:21:51           5.0 -.-                    2.1 -.-            YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31      21:50:07           1.1 -.-                    1.8 -.-            ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
2016.12.31      20:38:48           3.8 -.-                  2.6 -.-            YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31      20:32:48           5.0 -.-                  2.5 -.-             YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2016.12.31      19:05:18           1.4 -.-                    2.6 -.-            AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)

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