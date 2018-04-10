Dere Yatağında Saklanan Firariyi ‘Adaş’ Buldu

7 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan şüpheli, iz köpeğiyle arama jandarma ekiplerince dere yatağı kenarında kazdığı sığınakta yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Yazıhan ilçesine bağlı Kömüşhan Mahallesi’nde şüpheli bir kişinin dere yatağı kenarında yer altına kazdığı sığınıkta yaşadığı bilgisi alındı.

Jandarma ekipleri, bölgeye giderek çevreyi ablukaya aldı. Bir jandarma ekibi ise yanlarında iz takip köpeği Adaş ile dere yatağı kenarında arama yaptı. Jandarma ekiplerinin iz köpeğiyle birlikte sığınağına yaklaştığını görerek kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dere yatağı kenarında yeraltına kazdığı sığınıkta saklanan şüphelinin 7 ayrı suçtan arandığı ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Şüpheli cezaevine teslim edildi.

-Su kavgası şüphelileri yakalandı

Doğanşehir’in Sürgü Mahallesinde Takas bölgesinden içmesuyu alınması olayında çıkan tartışma esnasında tabanca ateş açarak 1 kişiyi yaralayan 2 şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden biri Doğanşehir ilçesinde, diğeri ise Adıyaman’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullanmış olduğu tabanca ise yer gösterilmesi sonucunda arazide bulundu.

Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Takas bölgesindeki içmesuyu projesinden dolayı bölgede tepkilerin oluştuğu bildirildi.

Bu arada, Jandarma ekiplerince geçtiğimiz hafta 36 bin 190 kişinin sorgulandığı ve haklarında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 59 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten

Yazıhan’da dere yatağı yanına kazdığı sığınakta saklanan cezaevi firarisi aranırken

Sürgü’deki yaralama olayının failleri yakalandı