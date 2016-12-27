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Malatya Haber -

Derebeyleri’nde Genel Kurul

Derebeyleri’nde Genel Kurul
  • 27.12.2016
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Malatya Derebeyleri Taraftar Derneği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut başkan Murat Soysal, olağan genel kurulda güven tazeleyerek, yeniden başkanlığa seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul’da divan başkanlığını 1932 Malatyagücü Spor Kulübü Başkanı Aziz Yiğit yaptı. Soysal, tek liste halinde girdiği seçimde bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

Murat Soysal başkanlığındaki Malatya Derebeyleri Taraftar Derneği yönetimi şöyle oluştu:

Başkan Yardımcısı-Burak Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri-Ahmet Canberk, İsmail Doğan, Burhan Belli, Mustafa Çıtak, Ümüt Karadağ.

Malatya Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Murat Soysal, yeniden göreve seçildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Soysal, dernek olarak sportif çalışmaların yanı sora sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini belirterek, bundan sonra çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Yeni Malatya Gazetesi

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