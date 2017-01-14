Derebeylerinin Gecesinde Bakan Jesti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların imzaladığı takımın formasını satın aldı.

Bakan Tüfenkci, Derebeyleri Taraftar Derneği’nin düzenlediği gecede, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların imzaladığı ve açık artırmayla satılması planlanan 9 numaralı forma için ‘açık artırma’ olmasını istemedi ve formayı kendisi aldı.

Meclisteki yoğun gündem dolayısıyla geceye katılamayan ancak telefonla bağlanıp, duygularını paylaşan Tüfenkci, büyük bir jeste imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor’a ilk günden bugüne büyük bir destek veren Bakan Tüfenkci, takımın imzalı formasını aldı.

İmzalı forma, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya takdim edildi.

Yeni Malatya Gazetesi