Dereceye Giren Sporculara Ödül

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen Atletizm Bölge ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren Malatyalı engelli sporcular, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından ödüllendirildi.Büyükşehir Belediyesi sanat merkezi salonunda düzenlenen ödül programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile dereceye giren sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,”Engelli kardeşlerimize yönelik Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim, sosyal ve sanatsal anlamda çalışmalarımız var. Düzenlediğimiz EKPSS kursunda başarılı olan 350 engelli kardeşimiz devlet dairelerinde kadro alarak işe başladılar. Engelli kardeşlerimize tahsis etmiş olduğumuz engelli araçlarla onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kaldırım, yol, park, sosyal tesisler gibi birçok alanda yaptığımız çalışmaların tamamında engelli kardeşlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Avrupa seviyesine gelmiş sosyal politikalarımız var. Engelli kardeşlerimize yönelik spor merkezimiz var. Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanınca birçok organizasyona ev sahipliği yapacak. Çocuklarımızın spor alanında başarı göstermeleri bizi gururlandırıyor. Bu da gösteriyor ki çocuklarımıza imkân verildiği zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. Biz bu alanda ne kadar çok adım atarsak kendimizi o kadar başarılı göreceğiz. Başarılı olan tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum.” dedi.

Atletizm Bölge ve Türkiye şampiyonasında Malatya’yı temsil eden ve kendi kategorilerinde derece kazanan özel sporculara Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından çeşitli ödüller verildi.

(Bülten)