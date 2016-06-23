Dereceye Girenlere Ödül Verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi tarafından Babalar Günü etkinliği düzenlendi. “Babamı Çok Seviyorum” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, şiirler de okundu.

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımsı Nurcan Berber ve çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, anne ve babaların her gün kıymetli olduklarını belirterek, anne-babaya her gün saygıda kusur edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Babamı Çok Seviyorum Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 16 yaşından küçük yarışmacıların eserlerinin kabul edildiği yarışmada birinci olan Ada Yılmaz, babasına olan sevgisini göstermek için yaptığı resmi anlatarak, “Babama çiçek verdiğim bir resmi çizdim. Resimde ayrıca bir kuş, yavrusuna yemek götürüyor ve güneş de gülüyor” diye konuştu. 7 yaşındaki Ada’nın babası Gülabi Yılmaz da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, küçük yaşta babasını kaybeden Esra Şahin adlı Kadın Kültür ve Spor Merkezi gönüllüsü de kendi yazdığı şiirleri okuyarak duygusal anlar yaşattı.

Kaynak : İha