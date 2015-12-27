Deredeki Otoda 2 Ölü

Malatya’da otomobilin dereye uçması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin, Elazığ’da 2 haftadır kayıp olduğu için aranan gençler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek beldesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Vatandaşlar, dere içerisinde bir otomobil olduğunu Jandarma’ya bildirdi.

Jandarma kaza yerine geldiğinde, dere içerisinde otomobili buldu. Otomobilde iki kişinin olduğu tespit edildi. Otomobilde bulunanlardan birisinin Rıdvan Tıraş (19) diğerinin de Sabri isimli 20 yaşındaki genç olduğu bildirildi. Gençlerin Elazığ ilinde 14 gündür kayıp oldukları öğrenildi. Otomobil dereden çıkarılmaya çalışılıyor. Bu arada olayın trafik kazası sonucu meydana geldiği sanılırken, jandarma geniş çaplı soruşturma yapıyor.