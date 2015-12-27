“Dert Ortakları Oluyoruz”



Kent Konseyi Engelliler Merkezi tarafından, zihinsel engelli bireylere yönelik “Adabı Muaşeret” kuralları konusunda düzenlenen seminer oldu.



Seminerde, toplumsal kabul görmüş görgü kuralları, ahlak kuralları, davranış şekilleri ve benzeri konularda tekrara dayalı bilgiler sunuluyor. Hanımeli Derneği gönüllüleri

ve İnönü Üniversitesi’nden konusunda eğitim gören üniversite öğrencisi gönüllülerin sohbet ortamında anlattıkları adabı muaşeret kuralları seminerlere katılan zihinsel engelli bireylerin aileleri ilgiyle dinledi.



Malatya Kent Konseyi Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz, ” Engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyoruz .Engelliler ve aileleriyle sohbet ederek, onları dinliyor ve dert ortağı oluyoruz” ifadelerini kullandı.



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