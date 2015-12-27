Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Dert Ortakları Oluyoruz”

“Dert Ortakları Oluyoruz”
  • 27.12.2015
  • 0

 
Kent Konseyi Engelliler Merkezi tarafından, zihinsel engelli bireylere yönelik “Adabı Muaşeret” kuralları konusunda düzenlenen seminer oldu.
 
Seminerde, toplumsal kabul görmüş görgü kuralları, ahlak kuralları, davranış şekilleri ve benzeri konularda tekrara dayalı bilgiler sunuluyor. Hanımeli Derneği gönüllüleri
ve İnönü Üniversitesi’nden konusunda eğitim gören üniversite öğrencisi gönüllülerin sohbet ortamında anlattıkları adabı muaşeret kuralları seminerlere katılan zihinsel engelli bireylerin aileleri ilgiyle dinledi. 
 
Malatya Kent Konseyi Engelliler Merkezi Müdürü Seyit Soner Yılmaz, ” Engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyoruz .Engelliler ve aileleriyle sohbet ederek, onları dinliyor ve dert ortağı oluyoruz” ifadelerini kullandı. 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."