Destek Bekliyorlar

İYİLİKDER Genel Başkanı İbrahim Bahar, yardımların sürebilmesi için hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

İYİLİKDER Genel Başkanı İbrahim Bahar, Meşale Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ayaz ile İYİLİKDER Malatya Temsilcisi Mehmet Yel, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın’ı makamında ziyaret ettiler.

Akın’a yeni görevinde başarılar dileyen İYİLİKDER Genel Başkanı İbrahim Bahar, derneğin kuruluş amacıyla ilgili bilgi verdikten sonra yaptıkları faaliyetleri kısaca özetledi. Bahar, ‘İyiliğe Davet Ediyoruz’ sloganıyla başlatmış oldukları kampanya çerçevesinde ‘Bir Öğrenci de Sen Okut’ – ‘Senin de Bir Kardeş Ailen Olsun’ – ‘Bir Yetime de Sen Sahip Çık’ – ‘Canlar Susuz Kalmasın’ kampanyaları hakkında ayrıntılı bilgi aktardı.

Bahar, İYİLİKDER olarak Batı Afrika ülkelerinden olan Sierra Leone’ de yapımı devam eden külliye hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra, bu tür yardımların sürebilmesi için hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.