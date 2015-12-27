‘Destek Bekliyoruz’

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Doğanşehir Belediyespor, play-off maçları için iddialı.

Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Serkan Zelyurt, “24 Şubat Çarşamba günü Malatya Orduzu Pınarbaşı’nda oynanacak play-of maçında tüm hemşerilerimizi takıma destek olmak ve gençlerimizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde iki play-of maçımız var. Futbolcularımız bu maçı alabilmek için bütün çalışmalarını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ama bu takıma sayın büyüklerimiz ve Doğanşehirli hemşerilerimiz sahip çıkması gerek maddi manevi yanında olmalarını bekliyoruz” diyen Zelyurt, kıt imkanlarla kulübü götürmeye çalıştıklarını belirterek, imkansızlıklara rağmen yine de play-off maçlarında başarılı olmaya çalışacaklarını kaydetti.