Destek Ödemesi Başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, Malatya’da çiftçilere yapılacak olan 19 milyon 224 bin TL’lik destekleme yardımının ödenmesine 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren başlanacağını bildirdi.

İl Müdürü Selvi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi” projesinin tanıtım toplantısına katılan Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu; çiftçilerimize Tarımsal Desteklemeler hakkında birçok müjdeler vererek 28 Şubat 2015 Cumartesi günü itibarı ile 2014 yılı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi ile Yem Bitkileri desteğinin ödemelerinin yapılacağını kamuoyuna açıklayarak 2 milyar Türk Lirasının bir defada çiftçilerimize Tarımsal Destekler olarak ödeneceğini, Mazot, Gübre ve Toprak Analizi, Yem Bitkileri Destekleme Ödemesinin çiftçilere ödenecek olan yıllık destekleme miktarının % 20’sine tekabül ettiğini belirtmiştir.

İl Müdürlüğümüz tarafından Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği 2014 yılı uygulamalarına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 36.887 çiftçimize 18.284.756.05 TL, aynı tarihte Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında da toplam 694 çiftçiye 939.979,00 TL. ödenecektir. Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme ödemesi ve Yem Bitkileri destekleme ödemesiyle birlikte çiftçilere toplam 19.224.735.05 TL. ödeme yapılacaktır. Bu ödeme miktarı İlimizde yapılacak olan destekleme ödemelerinin yaklaşık 1/3’ne tekabül etmektedir.

2015 üretim yılının tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini, bol kazançlı olmasını temenni ediyorum.”