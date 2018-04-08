“Destek Verilmezse Malatya’da Çok Ciddi Sıkıntı Çıkar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Malatyalı üreticilerinin her yıl don,dolu,sel gibi tabii afetlerle imtihanına son verilmeli, alan bazlı veya havza bazlı desteklerle soruna kalıcı çözüm bulunmalıdır. Alan bazlı desteğin verilmesi için daha kaç felaket yaşayacağız? dedi.

Malatya’da 3 ve 4 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don sadece kayısıyı değil, ceviz, erik ve diğer meyveleri de yaktı. Erken çiçek açan kayısı Darende’ye bağlı Tohma Havzası, Balaban, Yavuzlar ve Ulupınar Mahallerinde yüzde 70’e yakın bir zarara yol açarken, Akçadağ’a bağlı Kömekavak, Ören, Sahilköy ve dere boyu mahallelerinde, Yeşilyurt ilçesi’ne bağlı Oluklu Mahallesi’nde, Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Eskiköy, Suçatı, Polatdere bölgelerinde sadece kayısı değil ceviz ağaçlarında bile büyük hasar oluşturdu.

Malatyalı üreticilerin meclisteki gözü kulağı olan, uğranılan haksızlıkları her platformda sürekli dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son don olayının ardından konuyu tekrar gündeme getirerek hem meclise soru önergesi verdi hem de yazılı bir açıklama yaptı.

FINDIKLA KAYISI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ağbaba, Nisan ayı başında meydana gelen don olayının ardından üreticilerin bir kez daha büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek, Malatyalı üreticilerin her yıl don, dolu, sel gibi tabii afetlerle, TARSİM tarafından icat edilen fizyolojik dökülmelerle uğraşmaktan yorulduğunu, pek çok üretici için üretim yapmanın çile haline geldiğini kaydetti.“Üreticilerin yıllardır talep ettikleri ‘Alan Bazlı destek’ e kulak tıkamak kabul edilemez” diyen Ağbaba, “ Alan bazlı destek alan fındık ürünü ile destek alamayan kayısı ürünü arasındaki farkın ne olduğunu kim açıklayacak?”dedi.

SİGORTA PARASIYLA AVUTUYORLAR

Malatyalı üreticilerin TARSİM’e sigorta yaptırıp sigorta parası ile 1 yıllık masraflarını karşılamalarını istemenin insafsızlık olduğunu kaydeden Ağbaba, “Malatya değişen iklim şartları nedeniyle her yıl Mart-Nisan aylarında soğuk havaların etkisine girmektedir. Ekonomisi kayısı ürününe bağlı olan ve her yıl don felaketi yaşanan Malatya’da üreticileri sadece sigorta parası ile avutmak sosyal devlet gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Bir kentin göz göre göre küçülmesine AKP Hükümetinin sessiz kalması bu küçülmeye ortak olmaktır. Gerekli destekler verilmediği takdirde Malatya’da çok ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar çıkacağı bilinmelidir” dedi.

Ağbaba, konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yanıtlanması isteğiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi.

Bülten- malatyahaber.com

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