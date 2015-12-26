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Malatya Haber -

Deveci İhalesine Onay

Deveci İhalesine Onay
  • 26.12.2015
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Özelleştirme Yüksek Kurulu, Malatya’nın Hekimhan İlçesi’ndeki Türkiye Demir Çelik İşletmesi’ne ait Deveci Demir Madeni Sahası’nın 21 milyon 500 bin dolara işletme hakkının verilmesi ihalesini onaylandı.

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.’nin işletme ruhsatına sahip olduğu Hekimhan İlçesi’nde bulunan Deveci Demir Madeni Sahası’nın “işletme hakkının”, ihalede 21 milyon 500 bin dolar ile en yüksek teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmesinin onaylandığı bildirildi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasında, Kolin A.Ş.’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihalede 21 milyon 300 bin dolar ile ikinci en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile devir sözleşmesinin imzalanacağı belirtildi. Bu şirketin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihalenin iptal edileceği kaydedildi.

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