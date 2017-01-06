Devlet Hastanesi’ne Cihaz Bağışı Yaptılar

Malatyalı iş adamları, Malatya Devlet Hastanesi’ne kurulan, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’ne tıbbi cihaz bağışında bulundu.

İş adamları Cemal Turgut ve Yusuf Buluş, Malatya Devlet Hastanesi’nde kurulan 8 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve 16 yataklı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesine hasta başı monitör ve merkezi monitör sistemi bağışında bulundu. Bağışçı iş adamları “Malatya’mıza çok güzel hizmetler sunan hastanemize katkı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bunun tüm Malatyalı iş adamlarımıza örnek olmasını diliyoruz”, açıklaması yaptı.

Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Erhan Berk, “Hastanemizde özellikle yeni açtığımız birimlerde zaman zaman malzeme ya da cihaz ihtiyacımız ihtiyacımız olabiliyor ve bunları tespit ettikçe gidermeye çalışıyoruz. Bu eksiklerimizi gidermede sağ olsun Malatyalı hayırseverlerimizin de katkısı oluyor. Bu anlamda her iki yoğun bakım ünitemize yapılan bu bağışlar hastanemiz ve Malatya’mız adına çok kıymetlidir, bağışçılarımıza şahsım ve hastanemiz adına ayrıca burada tedavi görecek tüm hastalarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve Malatya Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr.Erhan Berk’in katıldığı törende bağışçılar Cemal Turgut ve Yusuf Buluş’a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Bülten