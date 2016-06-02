Devlet Hastanesi’ne İlk Helikopter İndi

Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde yapımı tamamlanan helikopter pisti faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter ile ilk hasta nakli tamamlanan pistten gerçekleşti.

Yeni Devlet Hastanesi Acil Servis kısmında yapımı tamamlanan helikopter pisti faaliyete geçti. Pistin faaliyete geçmesi ile birlikte bugün helikopter ile ilk hasta nakli de gerçekleşti. Organ nakli yapılan ve kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen 55 yaşındaki bir hasta, Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’ya tahsis ettiği hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

Yeni yapılan helikopter pistine iniş yapan hava ambulansı ile hastanın Ankara’da ki bir hastaneye sevki sağlandı.

iha