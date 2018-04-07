“Devlet Olarak Her Zaman Yanınızdayız”

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, öğrencilere hediye verdi.

Yeniköy Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Zengince, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Zengince, “Daha güzel bir gelecek için ve geleceğimizin daha aydınlık olması için hepimizin idealleri ve birer hedefleri olmalı. Ortaokul eğitiminizi tamamladıktan sonra lise eğitimini de en güzel şekilde tamamlamalısınız. Bizler devlet olarak, her zaman sizlerin yanındayız. Yeter ki sizler derslerinize daha özverili bir şekilde çalışın. Takip ettiğiniz, okuduğunuz kitaplarınız sürekli yanı başınızda bulunsun.” ifadelerini kullandı.

Okulu gezen Zengince, idarecilerden okulla ilgili bilgi aldı.

Zengince, daha sonra beraberindekiler ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AA