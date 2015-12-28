‘Devlet Sırrı’ İsteyene Verilmiş!

Malatya’da 17 Nisan 2007 tarihinde meydan gelen ve 3 misyonerin öldürüldüğü Zirve Yayınevi Cinayetleri davasının dosyasına giren “devlet sırrı” niteliğindeki belgelerin mahkeme heyetince avukatlara dağıtıldığı ortaya çıktı. Olayın, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nca soruşturulduğu bildirildi.

ASKERİ SAVCI’DAN SORUŞTURMA

Olay, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nın Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazı üzerine ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından gönderilen 30 Haziran 2015 tarihli yazıda, “Askeri Savcılığınca ‘Özel Kuvvetler Komutanlığına ait olan ve ‘Devlet Sırrı’ niteliğinde oldukları saptanın belgelerin Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığından sızdırılması’ olayı hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ASKERİ SAVCI: BELGELER KİME VERİLDİ?

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’ndan gönderilen yazıda, “Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 Ocak 2013 tarih ve 2007/125 numaralı yazısı ile yapılan talep üzerine, ilgi yazı ile CD ortamında mahkemeye gönderilen belgelerin mahkemece yürütülen herhangi bir kovuşturma dosyasına dahil edilip edilmediği, dahil edilmiş ise hangi tarihte dahil edildiğinin, tarafların inceleme ve suret almasına müsaade edilip edilmediği, edilmiş ise hangi tarihte kim ya da kimle tarafından incelendiğinin veya suret alındığı” soruları yöneltildi.

CEVAP: MAHKEME İSTEYEN HERKESE VERMİŞ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na verdiği 21 Temmuz 2015 tarihli cevapta, Özel Yetkili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapatılmasıyla dosyaya Mart 2014 tarihinden itibaren Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bakıldığı belirtilerek, “Dosyanın tetkikinde, Malatya 3. Ağır ceza Mahkemesi’nin 18 Ocak 2013 tarihli 56 nolu celsesinin 9 nolu ara kararı gereği müdahil vekillerinden E.D.’nin talebiyle bahsedilen evrakların istenilmesine dair ara karar oluşturulduğu, 05 Mart 2013 tarihli 58 nolu celsenin 2 nolu ara kararında istenilen evrakların CD ortamında gönderilmiş olduğunun açıklandığı ve isteyen tüm taraflara verilmesine dair ara karar kurulmuş olduğu bunun üstüne tüm taraflara CD’nin bir örneğinin verilmiş olduğu anlaşılmıştır” denildi.

KARAR ÖRNEKLERİNİ DE GÖNDERDİ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gönderdiği cevabi yazıda Zirve Yayınevi cinayetleri davasına bakan ve Mart 2014 tarihinde kapatılan Özel Yetkili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu devlet sırrı niteliği taşıyan belgelerin Genelkurmay’dan istenilmesi ve taraf avukatlarına verilmesine ilişkin karar örneklerini de gönderdi.