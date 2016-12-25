“Devletin Hamurunu Akıllarıyla ve Kılıçlarıyla Yoğurdular”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, Atatürk’ün yakın silah ve çalışma arkadaşı, 2. Cumhurbaşkanı, eski Başbakan ve Malatya eski milletvekillerinden, büyük devlet adamı ve asker, İsmet İnönü 43’üncü ölüm yıldönümünde memleketi Malatya’da da düzenlenen törenle anıldı.

İlk tören İnönü Kapalı Çarşısı üzerindeki İnönü Anıtı önünde düzenlendi. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Baro Başkanlığı ve CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anıta çelenk sunumunun ardından törene, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda devam edildi.

Anma töreninde, 2. Ordu Komutanlığı İstihkam Yarbay Korhan Tutuş, ‘İsmet İnönü’nün Askeri Kişiliği’ konulu sunum yaptı. Tutuş, yüce Türk milletinin lider hazinesinin tükenmez verimliliğinin, Türk tarihinin akışına damgasını vuran bütün önderlerin kaynağı olduğunu ifade ederek, “İşte bu önderler, hiçbir zaman yılmayan ve yenilmeyen ruh yapıları, olağanüstü zeka, cesaret ve yetenekleriyle Türk milletine öncülük ederek, onu daima bağımsız yaşama uğruna eriştirmişlerdir. İşte bu hazineden gelerek, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştiren, yeni devletin hamurunu, akılları ve kılıçlarıyla yoğuran lider kadronun en önemlisi 89 yıllık ömrünün 67 senesini asker, diplomat ve devlet adamı olarak yüce Türk milletine ve devletine üstün hizmetlerle geçiren Mustafa İsmet İnönü’dür” diye konuştu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Yeşilyurt’un “Atatürk, Çocuk ve İsmet Paşa” adlı şiiri okuduğu anma programda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ertan Zorteymur da “2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü” konulu bir sunum yaptı.

Zorteymur, İsmet İnönü’nün Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak bir kadroyla aynı dönemde Harbiye’de okuduğunu kaydederek, “Kendilerini sadece asker değil, imparatorluğu kurtaracak misyonerler olarak gören bir subay kuşağıydı onlar. Kalpleri vatan sevgisiyle çarparak, mezun olduktan sonra tayin oldukları yerlere vatanı kurtarmak için savaşmaya gidiyorlardı” dedi.

Törenlere; Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com