“Hukuk Devleti Zarar Görür”

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, Türkiye Barolar Birliği’nin isminin önünden “Türkiye” ibaresinin kaldırılması konusuyla ilgili yaptığı açıklamada; ” Sayın Cumhurbaşkanımız, 06.02.2018 tarihli parti grup toplantısında, Türkiye Barolar Birliğinin isminin önünden “Türkiye” ibaresinin kaldırılması gerektiği şeklinde düzenleme yapılması için Bakanlar Kurulu’ nu göreve çağırmıştır. Türkiye Barolar Birliği adını, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almakta; bütün baroların katılmasıyla oluşan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ifadesinin 79 ilin barosunun ortak paydasını oluşturduğunu ve baroların çatı örgütü olduğu için yer aldığını söyleyen Avukat Han; ” Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde; Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin ne kadar hassas davrandığı aşikarken bu yönde bir açıklama 110 bin avukatı ziyadesiyle üzmüştür. Şu bilinmelidir ki; Türkiye Barolar Birliği ve Barolar yargının asli unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların kanuna dayalı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği her zaman hukukun üstünlüğünü ilke edinerek devletinin, milletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tüm Baroların çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği ilk günden itibaren Afrin Harekatında Devletinin ve Milletinin yanında yer almış ve tüm Barolar adına Kilis’te ve sınırda kahraman Türk Ordumuza destek vermiştir.” dedi.

“İl Barolarının geçmişte bazı yapılarca alternatiflerini oluşturulması amacıyla çeşitli isimlerle faaliyet gösteren oluşumların hayata geçirildiği düşünüldüğünde Baroların varlığının ve Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanmış olmasının önemi bir kez daha anlaşılacaktır.” diyen Avukat Enver Han, “Türkiye Barolar Birliği’nin önündeki “Türkiye” ibaresinin kaldırılması, ayrıca belirtildiği gibi illerde farklı baro oluşumların önünün açılması halinde bölünmüş, parçalanmış, etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya çıkması mümkün olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’ni ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak; bu girişimden Hukukun ve Hukuk Devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, savunma örgütünün tüm ülkeye aidiyetini anlatan Türkiye sözcüğünün kaldırılmasına ilişkin girişimin durdurulması çağrısını kamuoyu ile paylaşırız.” dedi.

(Bülten)