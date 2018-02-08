“Hukuk Devleti Zarar Görür”
Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, Türkiye Barolar Birliği’nin isminin önünden “Türkiye” ibaresinin kaldırılması konusuyla ilgili yaptığı açıklamada; ” Sayın Cumhurbaşkanımız, 06.02.2018 tarihli parti grup toplantısında, Türkiye Barolar Birliğinin isminin önünden “Türkiye” ibaresinin kaldırılması gerektiği şeklinde düzenleme yapılması için Bakanlar Kurulu’ nu göreve çağırmıştır. Türkiye Barolar Birliği adını, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almakta; bütün baroların katılmasıyla oluşan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.” ifadelerini kullandı.
Türkiye ifadesinin 79 ilin barosunun ortak paydasını oluşturduğunu ve baroların çatı örgütü olduğu için yer aldığını söyleyen Avukat Han; ” Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde; Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin ne kadar hassas davrandığı aşikarken bu yönde bir açıklama 110 bin avukatı ziyadesiyle üzmüştür. Şu bilinmelidir ki; Türkiye Barolar Birliği ve Barolar yargının asli unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların kanuna dayalı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği her zaman hukukun üstünlüğünü ilke edinerek devletinin, milletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tüm Baroların çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği ilk günden itibaren Afrin Harekatında Devletinin ve Milletinin yanında yer almış ve tüm Barolar adına Kilis’te ve sınırda kahraman Türk Ordumuza destek vermiştir.” dedi.
“İl Barolarının geçmişte bazı yapılarca alternatiflerini oluşturulması amacıyla çeşitli isimlerle faaliyet gösteren oluşumların hayata geçirildiği düşünüldüğünde Baroların varlığının ve Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanmış olmasının önemi bir kez daha anlaşılacaktır.” diyen Avukat Enver Han, “Türkiye Barolar Birliği’nin önündeki “Türkiye” ibaresinin kaldırılması, ayrıca belirtildiği gibi illerde farklı baro oluşumların önünün açılması halinde bölünmüş, parçalanmış, etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya çıkması mümkün olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’ni ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak; bu girişimden Hukukun ve Hukuk Devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, savunma örgütünün tüm ülkeye aidiyetini anlatan Türkiye sözcüğünün kaldırılmasına ilişkin girişimin durdurulması çağrısını kamuoyu ile paylaşırız.” dedi.
(Bülten)
Yorumlar
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sayın baro başkanı takiye bitti artık bu ülkede.saflar artık net.reis yürek soğutuyor.sonuna kadar arkasındayız.bu milletten nemalan sonra millet düşmanlığı yap.adına özgürlük de,yemezler artık.
Emir büyük yerden sen istedin kadar itiraz et
Olup bitenler normal değil,herkesin, başta Türkiye nin ve Malatya nın aklı selim insanlarının bir an önce, bir adım öne çıkması lazım,avukatlığın kaldırılması,Türk,Türkiye ibarelerinin kaldırılması ne demek?.
Avukatlar olmazsa,insanlar birbirleriyle,devletle olan anlaşmazlıklarını nasıl çözecek?.
Hakkını nasıl arayacak,savunmanın ortadan kalkması demek,hukuk herkese lazım.
Arkadaşım avukat demek senin vekalet ile işlerini yürütmeni sağlayacak bir nevi eleman.Bugün avukata ihtiyaç duymadan şahsın adına bütün hukuk işleri takip edebilirsin.Mahkemelerde avukat tutma zorunluluğu yok bunu bilmen gerek
ZATEN NE GELİYORSA BU MİLLETİN BAŞINA AVUKATLARDAN DOLAYI GELİYOR KEŞKE AVUKATLIĞI KALDIRSA .NEYMİŞ EFENDİM DEVLETİMİZİN KARŞISINDA HAKLARIMIZI SAVUNACAKLARMIŞ DEVLET BENİM DEVLETİMSE SEN NESİN.? SİZ KİMSİNİZ.? BENCE FELSEFECİSİNİZ.? AVUKAT SAYISI ÇOĞALDI BOŞANMALAR ARTTI AVUKAT SAYISI ARTTI ELİNE SİLAH ALAN ORTALIĞA ATEŞ AÇTI NEYMİŞ EFENDİM ÜLKEDE HUKUK YOKMUŞ HUKUK VAR AMA HUKUKU BOZAN SİZ FELSEFECİLER.KEŞKE AVUKATLIK KALKSA ARABULUCULAR ÇOĞALSA ÜLKE VE HAKİMLER NEFES ALSA DÜŞMANLIKLAR BİTSE
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Hukuk devleti niye zarar görüyormuş? Sizin genel başkanınız ne zaman siyasetten kendini arındırırsa o zaman hukuk devleti güçlenir. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin işleyişine, politikasına ve siyasetine müdahil olursanız o zaman birileride o üstündeki cübbeyi çıkar seçimlere gir der..Orada herkes boyunun ölçüsünü alır..
Anayasa Mah. kararını tanımıyorum diyenlerin yandaşları için anormal olmayan yorumlar… Turgay Bey den..
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TURGAY ATLI ZORUNUZA DA GİTSE BU BÖYLEEEEEEE