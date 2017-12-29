Devre Arasına 7’nci Sırada Girdiler

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum ve birimler arasında iletişimin sağlanması, kaynak tasarrufu ve yatırım süreçleri ile saha yönetiminin anlık olarak takip edilmesi amacıyla AR-GE ve İnovasyon odaklı...