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Devre Arasına 7’nci Sırada Girdiler

Devre Arasına 7’nci Sırada Girdiler
  • 29.12.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, U21 Süper Ligi’nde devre arasına 28 puanla 7.sırada girdi.

  Sarı kırmızılılar ilk sezonunu geçirdiği U21 Süper Ligi’nde, ilk yarıda oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında 28 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor Futbol Kulübü’nün ardında devreye 7.sırada girdi. Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında 26 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

  Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, topladığı 28 puanın 15’ini sahasında, 13’ünü ise deplasmanda aldı. Sahasında 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 15 gol atıp, 12 gol yedi. Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

  Ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, 9.hafta sahasında Trabzonspor’u 3-2 yendi. 13.haftada sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, 16.haftada evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

U21 Ligi İlk Yarı Sonu Puan Cetveli

Yeni Malatya Gazetesi

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