Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü
Malatya’nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Aydın Ertürk yönetimindeki 23 BT 442 plakalı otomobil, Darende’nin Yukarıulupınar Mahallesi Çayırdüzü mevkisinde devrildi.
Sürücü Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın Ertürk’ün Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.
AA
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