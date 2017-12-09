Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Öldü
  • 09.12.2017
  • 0

Malatya’nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Aydın Ertürk yönetimindeki 23 BT 442 plakalı otomobil, Darende’nin Yukarıulupınar Mahallesi Çayırdüzü mevkisinde devrildi.

Sürücü Ertürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın Ertürk’ün Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

AA

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."