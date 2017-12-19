Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
Malatya’nın Kuluncak ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuluncak ilçe merkezinden Alvar Mahallesine giden 68 yaşındaki Ali Mecit yönetimindeki traktör, Bahçelievler mevkinde devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla hemen ilçedeki sağlık kuruluşuna kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazanın ardından Hekimhan ilçesinden nöbetçi savcı, olay yerine gelerek inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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