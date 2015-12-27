DHKP/C’ye 4 Tutuklama

Malatya’da polisin ve emniyet araçlarının fotoğraflarını çekerek, terör örgütü DHKP/C’ye yakın internet sitelerinde yayınlayıp hedef gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda bazı adreslerde yapılan aramalar sonucunda; M.H.A., S.S., U.M., U.D. ve M.E.Ş. adlı şüpheliler, terör örgütü DHKP/C üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

TEM’deki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.D. serbest kalırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, TEM ekiplerince yaklaşık 6 aydır takip edilen şüphelilerin, TEM’de görevli polisler ile emniyet araçlarının fotoğraflarını çekerek, DHKP/C’ye yakın internet sitelerinde yayınlayıp hedef gösterdikleri tespit edilmişti.