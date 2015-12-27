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Malatya Haber -

DHKP/C’ye 4 Tutuklama

DHKP/C’ye 4 Tutuklama
  • 27.12.2015
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Malatya’da polisin ve emniyet araçlarının fotoğraflarını çekerek, terör örgütü DHKP/C’ye yakın internet sitelerinde yayınlayıp hedef gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda bazı adreslerde yapılan aramalar sonucunda; M.H.A., S.S., U.M., U.D. ve M.E.Ş. adlı şüpheliler, terör örgütü DHKP/C üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

TEM’deki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.D. serbest kalırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, TEM ekiplerince yaklaşık 6 aydır takip edilen şüphelilerin, TEM’de görevli polisler ile emniyet araçlarının fotoğraflarını çekerek, DHKP/C’ye yakın internet sitelerinde yayınlayıp hedef gösterdikleri tespit edilmişti.

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