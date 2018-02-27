Dia Takımdan Ayrı Çalışıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da uzun süredir sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu İssiar Dia, takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Ligin 15.haftasında 6 Aralık’ta, Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıkları esnasında sakatlanan Dia, ilk yarıyı kapatmış ve İstanbul’a tedaviye gitmişti. Sağ uyluk ön adalesinde yırtık tespit edilen Senegalli oyuncu uzun süren tedavi döneminin ardından takıma katılmış ancak bir kez daha sakatlığı nüksetmişti.

Sakatlık sonrası bir kez daha İstanbul’da tedavi gören Dia, takıma katılırken, çalışmalarına başladı. Doktor kontrolünde çalışan Senegalli futbolcu, düz koşunun ardından özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 10 karşılaşmada forma giyen Dia, 2 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi. 6 kez ilk 11’de sahaya çıkan Dia, 551 dakika görev aldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 173 dakika sahada kalan Dia, asist yapma ve gol atma başarısını gösteremedi.

Yeni Malatya Gazetesi