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Malatya Haber -

Dialiba 4’üncü Sırada

Dialiba 4’üncü Sırada
  • 04.02.2017
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TFF 1. Lig’de 19 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında olduğu gibi gol krallığında da büyük bir çekişme yaşanıyor. Gol krallığı yarışında Evkur Yeni Malatyaspor’un en golcü futbolcusu Boubacar Dialiba Diabang, 10 golle dördüncü sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında Göztepe’nin forveti Adis Jashoviç ve Bolusporlu Rydellromano Poepon 12’şer golle zirveyi paylaşıyor. Jahoviç ve Poepon’u 11 golle Balıkesirsporlu Bekamenga Aymard Christian Bekamenga izliyor.

Listenin dört ve beşinci sırasında 10’ar golle Evkur Yeni Malatyaspor’dan Boubacar Dialiba Diabang ile Eskişehirspor’dan Bruno Ferreira Mombra Rosa yer alıyor.

Zirvenin ilk beş sırasında yabancı oyuncular yer alırken, altıncı sırada ise Giresunspor’dan Özgür Can Özcan 9 golle bulunuyor. Sivassporlu Burhan Eşer, Adana Demirsporlu Mikael Franck Pote ve Eskişehirsporlu Semih Şentürk, 8’er golle zirveyi takip ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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