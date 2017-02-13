Dialiba Golle Döndü

FF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sol kanat oyuncusu Boubacar Dialiba Diabang, Denizlispor maçında da ağları havalandırdı ve bu sezon 11’nci golünü attı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20’nci haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Denizlispor’u 3-1 yendi ve puanını 37’ye yükseltti. Sakatlığı sonrası Denizlispor maçıyla yeşil sahalara dönen Dialiba, Denizlispor maçında takımının birinci golüne imza attı. Sarı kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu, 17 maçta 11 gol kaydederek, gol krallığı yarışını sürdürdü.

YILDIZ OYUNCU TAKIMINI SIRTLIYOR

TFF 1. Ligin 20’nci haftasını Denizlispor galibiyeti ile kapatan Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Dialiba, attığı gollerle hem takımını sırtlıyor hem de gol krallığında zirveye koşuyor.

TFF 1.Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20’nci haftasında Vodafone Arena Stadyumunda ligin güçlü ekiplerinden Denizlispor’u konuk etti. Zorlu rakibini 3 golle geçen sarı kırmızılılar, zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Denizlispor karşısında Evkur Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri Boubacar Dialiba Diabang, Michael Pereira ve Jonathan Ayite kaydetti.

Sakatlıktan sonrası Denizlispor maçında ilk 11’de yer alan Dialiba, yeşil sahalara golle döndü. Bu sezon takımın gol yükünü çeken Senegalli futbolcu, Denizlispor karşısında kilidi açan futbolcu oldu. Karşılaşmanın 43’ncü dakikasında kaydettiği nefis golle takımını 1-0 öne geçiren yıldız oyuncu, bu sezonki 11’nci golüne de imza atmış oldu.

17 MAÇTA 11 GOL

Dialiba, ligde geride kalan 20 hafta sonunda rakip ağları 11 kez havalandırmayı başardı.

Senegalli futbolcu, 19 maçın 17’inde ilk 11’de sahaya çıktı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, toplam 1509 dakika sahada kaldı. Maç başına yarım gol ortalamasının üstüne çıkan Dialiba, takımın en golcü futbolcusu olarak göze çarpıyor. Gol krallığı yarışında ise dördüncü sırada yer alıyor. Adis Jahovic, Rydell Poepon ve Bekamenga’nın ardından gol krallığı yarışında 4.sırada bulunan Dialiba, gözünü zirveye dikti.

“GOL ATMAK BENİ MUTLU EDİYOR”

Evkur Yeni Malayaspor’un golcü futbolcusu Dialiba, “Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu sezonda, zirvede yer alıyoruz. Aslında benim gol atmam veya başka bir futbolcunun gol atması önemli değil. Yani golü atan futbolcunun ismi önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve hedefine bir an önce ulaşması. O yüzden takım olarak çok çalışıyoruz. Denizlispor karşısında da gol attığım için mutluyum. Takımım üç puanı aldı. Bu daha büyük bir mutluluk benim için. Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon istediği hedefe ulaşacaktır” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatiya Gazetesi