Dilan Uyanamadı
Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen teyze çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Cevherizade Mahallesi Değirmen Sokak Kök Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli üniversite öğrencisi genç kız, Doğanşehir ilçesinden Malatya’da bulunan teyzesinin evine geldi. Aynı odada uykuya dalan G.A. ve teyzesinin kızı Dilan Şahin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızlardan Dilan Şahin kurtarılmazken, G.A. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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