‘Dinamit Koymaya Kimsenin Hakkı Yok’

AKP Malatya milletvekili Öznur Çalık, kapatma davası açılması nedeniyle geçen pazartesi günü Türkiye’ye 20 milyar dolar zarar verildiğini öne sürerek, “Partiler açılır ve kapanabilir ancak insanların yüreğini kapatamazsınız” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya il binasında, İl Başkan Vekili Hacı Bayram Yılmaz ve Merkez İlçe Başkanı Celal Ekici ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AKP Malatya milletvekili, TBMM Sağlık, Aile Ve Sosyal İşler Komisyonu ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, parti kapatma konusu ve Malatya’ya hizmet konusunda açıklamalarda bulundu.

“Ekonomi ve siyasi gelişimi iyi giden Türkiye’nin altına dinamit koymaya kimsenin hakkı yoktur” diyen Öznur Çalık, “Dünyanın 17. ve Avrupa’nın 7. büyük ülkesiyiz. Hedefimiz, dünyada 10, Avrupa’da ise ilk 3 sıraya girmektir. Ancak Türkiye’nin önünü tıkamak isteyenler var. AK Parti’ye kapatma davası açılması nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye’ye 20 milyar dolar zarar verildi. Partiler açılır ve kapanabilir ancak insanların yüreğini kapatamazsınız” şeklinde konuştu.

Malatya’nın da aralarında bulunduğu 25 ilde, Avrupa Birliği destekli kadınlara istihdam ve iş imkanı meydana getirme çalışmasını esnafla birlikte yaptıklarını söyleyen Çalık, “Bir kadın milletvekili olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz” dedi.

Malatya ile ilgili olarak kayısıda kükürt tespiti için akredite laboratuvar kurulacağını, kayısının çiçeklenme döneminin de sigorta kapsamına alınması için girişimlerinin sürdüğünü, barajlara bu yıl 25 milyon YTL ödenek ayrıldığını ve ek ödenek için çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Öznur Çalık, sağlık ve eğitim alanında yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Dokuz ilin yararlandığı, Doğu’nun Batı’ya açılan kapısı olan Ankara-Van yolu için 158 milyon YTL ödenek ayrıldığını, bu kapsamda Malatya-Darende karayolunda tünel dahil, yol iyileştirme çalışmaları yapılacağını aktaran milletvekili Çalık, çevre yoluna yapılması planlanan üst geçidin Sanayi Kavşağı’nın yeniden incelenmesi ile alt geçide dünüştürüldüğünü vurguladı.

Çalık, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), Darende ilçesinde 550 ve Arapgir’de 128 konut yapacağını, Beydağı bölgesinde inşaatı süren ve sorun çıkan 635 konutun probleminin de giderilmesine çalışıldığını kaydetti