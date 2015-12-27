“Dinamo Cingenlik” Hikayesi



Malatya’da 1980 yılında hayata geçmeye hazırlanan “Dinamo Cingenlik” kulübü, ismi tescil edilmeyince spor tarihindeki yerini alamadı ancak Malatya’da şehir efsanesi oldu.



Malatya’da dilden dile dolaşan “Dinamo Cingenlik” efsanesi, 1980 yılında başlamadan bitti. Sancaktar Spor Kulübü’nün kurucusu Hikmet Alkan tarafından 1980 yılında hazırlanan tüzük, o dönemin dernekler masası tarafından tescil edilmeyince, “Dinamo Cingenlik” şehir efsanesi haline geldi.



Alkan, “Dinamo Cingenlik” isminin tescil edilmemesiyle ilgili yaşadıklarını anlatırken, “Futbolu bilmeyen Cesur Yürek lakaplı bu gençleri bir araya getirdim. Mahalle takımları bile bizimle oynamıyor bizi aralarına almıyordu. Kavgacı ruhumuz herkesi korkutuyor, kabul görmüyorduk. Şimdiki çevre yolu eskiden bahçelerden oluşuyordu. Bizde Cingenlik Mezarlığı’nın yanında, eski hal binasının yerinde ve Cingenlik Mahallesi’nde birçok tarlayı kazma ve küreklerle düzelterek kendimize minik sahalar yapıyorduk. Namımız almış başını gidiyordu. Dinamo Cingenlik’i kurmak için tüzük hazırlıklarına başladım. Bu arada mahalleler arası maçlara da devam ediyorduk. Yaptığımız maçlarda yorulmak nedir bilmiyorduk. Sabahları halde kamyon boşaltıyor, inşaatlarda amelelik yapıyor, akşamları da maçlara çıkıyorduk. O aralarda her yerde Dinamo Çingenlik olarak tanınıyorduk. Tabi o dönemde yüzyılın takımı olarak adlandırılan Dinamo Kiev yüreğimizde büyük yer edinmişti. 1980 yılında Dinamo Çingenlik Spor diye bir tüzük hazırladım. O zamanlar Dernekler Masası, Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunuyordu. Hazırlamış olduğum tüzüğü Dernekler Masası’na götürdüm. Sorumlu memur tüzüğe baktı ve bana göz kırparak, ‘Sovyet Rusya’ falan dedi. Ben de ‘ne alakası var ağabey’ dedim. Dinamonun ne olduğunu sorunca, ‘Dinamo Kiev; Kiev’in gücü, Dinamo Torpedo; Torpedo’nun gücü, Dinamo Moskova; Moskova’nın gücü, Dinamo Cingenlik’te; Cingenliğin gücü’ cevabını verdim. Neticede de isim kabul edilmedi” şeklinde konuştu.



Dinamo Cingenlik isminin tescil edilmemesi sonrasında 1984 yılında Sancaktar Spor ismiyle yeni bir tüzük hazırladığını kaydeden Alkan, “Dinamo Çingenlik, uzun süre tescil edilmedi. Bende 1984 yılında yeni bir tüzük hazırladım. Kulübün yeni ismini Sancaktar Spor olarak düzenledim. 25 Aralık 1984 yılında kulübün tescilini yasal hale getirdim. Dinamo Cingenlikte efsane olarak kaldı” ifadelerini kullandı.

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