“Dinlemek İçin Buradayız”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Göller Mahallesi’nde yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Göler Mahallesi’nin her sokağının sıcak asfalt yapıldığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, bazı belediye meclis üyesi ve birim müdürleri ile birlikte Göller Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan ve Güder, beraberindekilerle birlikte Göller Mahallesi’ne yapılan sıcak asfalt ve diğer hizmetleri yerinde inceledi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Göller Mahallesi’nin sokaklarının sıcak asfalt yapıldığını belirterek, “Vatandaşımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek için buradayız. Köydeki sıkıntıları çözmek için asfaltından tutunda, diğer istek ve talepleri karşıladık. Sıkıntılar ve yeni talepleri sizlerden dinlemek için buradayız. Ama görüldüğü gibi Büyükşehir olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Malatya’nın diğer Büyükşehirlerden en büyük farkı, Malatya’da kırsal kesime şimdiye kadar hiç gitmeyen hizmetler bu sayede gitti. Görüldüğü gibi her taraf sıcak asfalt oldu. Sadece burada değil. Bu yıl sadece en uç noktada olan Sincik’le sınır olan Gülümuşağı ve Uluköy’de 60 kilometrenin üzerinde asfalt yaptık. Yani iki mahallede 60 kilometre yol yaptık. Devletimizin imkanları ve hükümetimizin destekleri ile asfalt üretim tesislerini de kurmuşuz. Her türlü araç gereçlerimizi almışız. Mucur üretim tesisleri de kurmuşuz. Bunu ekibimizle kendi imkanlarımızla yapınca, hem kaliteli olması anlamında, hem de uzun süre dayanıklı olması noktasında ve kimseye minnet etmeden kendi imkanlarımızla tüm mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bakın İspendere’ye gittiğinizde biblo gibi olduğunu göreceksiniz. Türkiye’de Abant ayarında bir yer haline gelmiş. Oraya 30 milyonun üzerinde bir yatırım yapmışız. Bu hizmetlerimiz hakikaten güzel. Bu hizmetlerimizin insanımıza ve kentimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Yüzümüzün akıyla mahallelerimizi geziyoruz” diyen AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Başkanımız ve ekibiyle birlikte göller mahallesindeyiz. Ak Partili Belediyeciliğin sadece yol asfalt alt yapı olarak değil, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi halkla iç içe olması ve halkla birebir temasın kurulması gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek adına bugün bu mahallemizdeyiz. Tabi yüzümüzün akıyla mahallelerimizi geziyoruz. Bu yönüyle gerek Battalgazi Belediyemiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun halkımıza ve Malatya’mıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Alnımızın akıyla gelip buraları geziyoruz. Tabi insanlar var olduğu müddetçe ki bu ifadeyi başkanım sık sık kullanır. İmkanlar sınırlıdır, istekler sınırsızdır. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden gelen her türlü hizmet ve çabayı sarf ediyoruz. Şu an hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Irak’ta yaşadığımız sorun ve sıkıntılar var. Ülke olarak İdlip’e girmişiz. Oradaki terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek adına oradayız. Bunun içinde birlik ve beraberliğimizi sağlamak adına gezilerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Göller Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Oğuz’da, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yapılan hizmetlerden oldukça memnunuz. Başta Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Eksiklerimizin de ileriki zamanlarda tamamlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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