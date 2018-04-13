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Malatya Haber -

Direksiyonda Kriz Geçiren Sürücü Kaza Yaptı Öldü

Direksiyonda Kriz Geçiren Sürücü Kaza Yaptı Öldü
  • 13.04.2018
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Malatya’da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can vardi.

Kaza Yeşilyurt ilçesine Bağlı Kendirli Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre epilepsi (sara) hastası olan 28 yaşındaki Murat Karaağaç beraberinde ağabeyi Mustafa Karaağaç ile birlikte 44 BD 603 plakalı traktörüyle seyir halindeyken direksiyon başında kriz geçirdi. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Murat Karaağaç olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi Mustafa Karaağaç ise yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Karaağaç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden Murat Karaağaç’ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

iha

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