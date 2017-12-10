ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması Malatya’da düzenlenen ve binlerce Malatyalının katıldığı yürüyüş ve miting ile protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile binlerce Malatyalı, Eski Belediye Meydanı’nda bir araya geldi.

Yürüyüşe katılanlar Türk Bayrakları ile birlikte Filistin bayrakları taşıdılar.

Çeşitli siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı yürüyüş, Eski Belediye Meydanı’nda başlayarak, Fuzuli Caddesi üzerinden Kernek Meydanı’ndaki mitingle sona erdi. Burada toplanan kalabalık, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından toplu dua etti.

-“Direnen bir tek Türkiye var”

Toplanan kalabalığa hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “İslam coğrafyası şuanda gerçekten kan kaybediyor. Liderlerini, devlet olma vasfını yitirmişler, halklarının sesini bile dile getiremiyorlar. Dolayısıyla İslam’ın üzerindeki bu büyük baskının karşısında direnen tek bir güç var, bugün bu meydanda olan siz değerli hemşehrilerimle birlikte sadece ülkemiz var, Türkiye var, Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla biz bu duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Biz inanacağız, davamıza inanacağız, Yüce Rabbime inanacağız, biz hiç bir zaman yılmayacağız. Hiçbir baskı bizleri yıldırmayacak. Bugün İslam coğrafyasının tamamında büyük bir dağılma var, büyük bir sorumsuzluk var. Ve her taraf kan gölü içerisinde. Bugün bu hale nasıl geldiğimizi hep birlikte oturup düşünmemiz lazım. Ve biz İslam dünyasını nasıl ayağa kaldırabileceğimizin de derdinde olmamız lazım. Biz Cumhurbaşkanımızın arkasında nasıl dimdik durmamız gerektiğini düşünmemiz lazım.” dedi.

Yürüyüş; çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yapmış olduğu konuşmaların ardından sona erdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com