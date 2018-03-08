Direniş Karatay
Gıyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.
Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor.
Yönetmen: Selahattin Sancaklı
Oyuncular: Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Alperen Duymaz, Burcu Özberk
Slogan: Rüyası Devlet Kurmak Olanlar, Devletleri Yıkılınca Yeni Bir Rüya Görürler
Tür: Savaş, Tarih
Yapım Yılı: 2017 (113 dk)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Selahattin Sancaklı, Uğur Uzunok
Yapımcı Firma: KTO Karatay Üniversitesi
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
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