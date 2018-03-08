Direniş Karatay

Gıyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor.

Yönetmen: Selahattin Sancaklı

Oyuncular: Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Alperen Duymaz, Burcu Özberk

Slogan: Rüyası Devlet Kurmak Olanlar, Devletleri Yıkılınca Yeni Bir Rüya Görürler

Tür: Savaş, Tarih

Yapım Yılı: 2017 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Selahattin Sancaklı, Uğur Uzunok

Yapımcı Firma: KTO Karatay Üniversitesi

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

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