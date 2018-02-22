Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor

Halen Yavuz Selim Mahallesi TOKİ İş Merkezi’nde hizmet veren Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi) arkasındaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü, hastanenin taşınması ve yeni yerde hizmete başlayacak olması nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

“İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz 26.02.2018 Pazartesi Gününden itibaren Yeni Hizmet Binasında hasta kabulüne başlayacaktır.

Toki Mevkiinde bulunan yerleşkede hasta kabulü yapılmayacağından vatandaşlarımızın gerek randevulu, gerekse acil hallerde müracaatlarını ‘İnönü Mahallesi TCDD Ambar yolu No:35 Yeşilyurt/Malatya’ adresindeki yeni hizmet binasına yapmaları önemle duyurulur.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

TOKİ’deki Diş Hastanesi binasının girişi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni hastane binası

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin konumu