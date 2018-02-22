Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor
Halen Yavuz Selim Mahallesi TOKİ İş Merkezi’nde hizmet veren Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi) arkasındaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.
İl Sağlık Müdürlüğü, hastanenin taşınması ve yeni yerde hizmete başlayacak olması nedeniyle şu açıklamayı yaptı:
“İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz 26.02.2018 Pazartesi Gününden itibaren Yeni Hizmet Binasında hasta kabulüne başlayacaktır.
Toki Mevkiinde bulunan yerleşkede hasta kabulü yapılmayacağından vatandaşlarımızın gerek randevulu, gerekse acil hallerde müracaatlarını ‘İnönü Mahallesi TCDD Ambar yolu No:35 Yeşilyurt/Malatya’ adresindeki yeni hizmet binasına yapmaları önemle duyurulur.”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
TOKİ’deki Diş Hastanesi binasının girişi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni hastane binası
Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin konumu
Normalde kentlerde trafik rahatlakmak için çalışılır Malatya da tam tersi bütün hastaneleri ayni yere topluyorlar.
Toki diş hastanesinin tam fiziki yapısini bilmiyorum ama bence orası da semt polikliniği olarak kullanılırsa iyi olur.
Fiziki yapısı semt polikliniği olmaya çok uygun. Zaten zemin katta sağlık ocağı var. Tokide 10 bin den fazla insan yaşıyor ve devlet hastanesine gitmek için iki vasıta değişiyorlar.
keşke daha geniş alanda olsaydı yolu çok uygun değildi trafik önümüzde ki yıllarda daha çok sıkıntı yaşanacak saygılar
İstanbulda ki hastaneler tam bir çile, tedavi için malatyayamı gelsem diye düşündüm
Gel gel de gör çilenin nasıl olduğunu…
yapılan herşeye karşı çıkıyorsunuz hayrola anlatda bilelim sıkıntını çektiğin çile neymiş insanlara hizmet edilmesini değilde sanamı hizmet edilmesini istiyorsun
Diş hastanesini görmedim de bu devlet hastanesinin planı neye benziyor. 50 metrekarelik alanda 5 klinik hizmet veriyor. Bekleme yeri çook dar. Yermi yok para mı yok neden daracık olmuş hastane.Tuvaletler yetersiz ve berbat. Pislikden içeri girilmiyor. Adam gibi kapalı otopark yok. Hastane girişinden alt katlara yürüyen merdiven neden yok. Gelen kişi zaten hasta ve yaşlı asansör beklemek eziyet. Hastanede yer yokmuş gibi girişe konulan kantin mi kafe mi. Küçük ve oturma yerinde 40 kişiye bile yer yok.Emniyet binasını da gördüm. Görmez olaydım o da tam bir ucube olmuş. Isınma sistemini de hatalı yapmışlar. Elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor. Şu saçmalığa bak daha emniyet binası açılmadan bunlar oluyor. Bu şehrin 30 sene sonra bir gümrük bakanı oldu. Bakanı malatyada gören var mı varsada bu projelerin hangisiyle ilgileniyor. Nekadar ilgisiz oldugu ortada. Yazık bu şehire. 2bin kişilik şehir hastanesi yapılması gerekirken gerçi o projede ucube olur o kesin.
ya arkadas TOKI deki hastane yapılalı daha 10 yıl olmadı. Hiç kimse mi gelecegi düşünmüyor bu sehirde…Sehirde bir kisinin gitmesi gereken her seyi ayni yere topladılar: sehrin tek AVM’si, Belediye binası, kültür merkezi, park, otel, nikah sarayi, emniyet müdürlüğü hep o bölgede. Yani o bölgede bir de Inönü üniversitesine bağlı bir yüksekokul var…Yani orada doğan bir cocuk o 1 km alanda üniversiteyi okur, hastalanınca hastaneye gider, emniyette isini gorur, nikah sarayında da evlenir..hic oradan cikmasina gerek yok…sehirdeki 800 bin kisi oraya gocelim hep birlikte….bu nasil bir düşünce arkadas…
bjk eski teknik direktörü ayrılırken bir soz söylemişti: “Turkiye de isi bilenlerin elinde yetki yok, Elinde yetki olanların da bir bilgisi yok” iste size turkiye özeti…
Bravo
Sen her şeyin en iyisine layıksın can malatyam
İyi güzelde hastane kavşağında trafik rezildi şimdi iyce berbat olacak.otoparı zaten yok.oraya aracı ile gidene Allah yardım etsin.bunlar hiç düşnülmeden yapılıyo.yani herşey karadüzen.plan yok program yok.Allah Malatyalıların yardımcı sı olsun.
Çok iyi oldu böyle Toki çok tersti zaten özellikle bayan şoförler için korkulu rüya idi oraya araçla gitmek.gösteri
5 aydir sira gelmesini bekliyorum resmen umutsuz vaka hastanesi Allah kimseyi oralara düşürmesin iki ay a sira gelecek dendi 5 aydir beklemedeyim