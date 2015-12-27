Divan Park Açıldı

Malatyanın tanınmış işletmecilerinden Yüksel Salik, Turgut Özal Tıp Merkezi karşısındaki Divan Park Kafe Restaurant Malatyalıların hizmetine sundu.

Divan Parkın açılış törenine AKP Milletvekilleri Öznur Çalık ve İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Belediye Bakan Yardımcıları Ertan Mumcu ve Alican Bozkurt, Turgut Özal Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, eski Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz, ESKKK Başkanı Ali Evren, Haber Türk Televizyonundan Müzik ve Yol Programı Sunucusu İskoç Paul Dwyer, Yapımcı ve Yönetmeni Süleyman Kurt, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Açılışta konuşan TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Salik Ailesinin daha önce Mado, Sarı Kurdela gibi birçok önemli işletmeyi Malatyaya kazandırdığını hatırlatarak “Malatyalılar girişimci yönleriyle bilinir. Bu tesis de, bu girişimci özelliğin bir sonucudur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan milletvekili Öznur Çalık ise, yakın bir zamanda büyükşehir olacak Malatyaya bu gibi saygın tesislerin yakışacağını belirterek, Salik Ailesine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Divan Parkın kurdelası davetliler tarafından kesildi.

Açılışta Halk Müziği Sanatçısı İrfan Yılmaz da mini bir konser verdi.

Davetlilere pilav ve patlıcan tava ikramının yapıldığı Divan Park, restoran ve kafesinin yanı sıra yazlık bahçesi ile de kır düğünlerine ev sahipliği yapabilecek.

Divan Parkta, Malatyanın birçok yöresel lezzetlerinin yanı sıra, zengin kahvaltı menüsü ile de Malatyalıların hizmetinde olacak.