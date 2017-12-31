Diyarbakır’da Fark Attılar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbakır ekibi Makamspor’u 6-1 mağlup etti ve ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 5.haftası olan ilk yarının son karşılaşmasında Diyarbakır ekibi Makamspor’a konuk oldu.

Diyarbakır Ergani İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Perihan İlçektay, Şirazi Athan, Onur Demirel hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü karşılaşmaya Hatice Yıldırım, Buse Uçan, Gülşen Özdil, Fadime Özbey, Ayşegül Sarıkaya, Elanur Demir, Selinay Çaybaşı, Burcu Çakır, Nilay Feyza Bağca, Gözde Uçar ve Seda Erdem on biriyle çıktı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısını 3-1 üstün tamamladığı karşılaşmayı 6-1 kanarak, puanını 10’a yükseltti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübüne galibiyeti getiren golleri Burcu Çakır (2), Elanur Demir, Seda Erdem, Gülşen Özdil ve Gözde Uçar kaydetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, takım olarak iyi mücadele ettikleri Makamspor karşısında farklı bir galibiyet alarak, yollarına iyi bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Çelebi, bu sezon oynadıkları 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1’de beraberlik aldıklarını anımsatarak, “Takımımız iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Transfer yapmadık, elimizdeki mevcut kadroyla grupta mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz sezon altyapıdan A takıma kattığımız oyuncularımız bu sezon iyi bir mücadele ortaya koyuyor. İlk yarı bizim adımıza tamamlandı. Devreye namağlup girdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi