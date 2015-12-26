DKKYB’nin Genel Kurulu
Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği genel kurulu yapıldı. Malatya Belediyesi Özel Kalem’de görevli İhsan Akın yeniden başkan seçildi.
Bir süre önce kurularak faaliyetlerine başlayan Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin genel kurulu Kernek Aile Göl Lokantası’nda yapıldı. Genel kurula Tarım il Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılığı Destekleme Şube Müdürü Cihat Kaya, Birlik Merkez Genel Müdürü Mehmet Şahin ve birlik üyeleri katıldı.
Başkanlığa yeniden seçilen İhsan Akın, üyelere teşekkür ederek, “Malatya’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla oluşturduğumuz bu birliğin yapacağı çalışmaların hayvan üreticilerine önemli ölçüde katkı sunacaktır” dedi.
Genel kurul sonrası yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
“İhsan Akın (Başkan), Levent Hanbay (2. Başkan), Cemal Karadaş (Muhasip) , üyeler Aysel Çelikyay, Sami Tuper, Turan Yiğit ve Mustafa Yoldaş.