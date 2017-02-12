İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, geçen yıl kurulan dernek tarafından “Do-Re-Mi ile Hayata Tutunmak” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şarkı sözü yarışması düzenlendiğini hatırlattı. Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği’nin düzenlediği “Do-Re-Mi İle Hayata Tutunmak” şarkı sözü yarışmasında dereceye giren ve notalara dökülen eserler, kanser hastaları ile yakınlarına moral olacak.

Yarışmaya, kan ve organ kanseri tedavisi görenlerin yanı sıra kemik iliği veya kök hücre nakli olan hastalar, bunların yakınları ve bu konuya ilgi duyanların katıldığını aktaran Erkurt, “Bu zorlu hastalık sürecini, bu süreçteki duygu ve düşüncelerini müzik sözü yazarak bizlere anlattılar. Bu sayede hem hastalarımız içlerini döktü hem de kanser gibi zor hastalığa yakalanan insanlara kendi deneyimlerini müzik yoluyla anlatabilme fırsatı verdik.” diye konuştu.

Kanser hastalarının, diğer kişiler ile iletişim içinde olması, duygularını, düşüncelerini, acılarını, sevinçlerini paylaşmasının tedavide moral ve motivasyonu sağlama açısından faydası bulunduğunu vurgulayan Erkurt, “Bu yarışmanın amacı, insanları kanser hastalığı hakkında motive etmek ve farkındalık oluşturmak. Derneğimizin düzenlediği bu yarışmanın hastalarımız ile iletişimi sağlamak açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Hastalığı yenmek için umut ve hayata sıkıca tutunmanın önemine işaret eden Erkurt, şöyle devam etti:

“Zaferlerin önce beyinde kazanılabileceğini biliyoruz. Umudumuzu kaybetmeden, inançla ve hayata pozitif bakmayı öğrenerek devam ettirmeliyiz yaşamlarımızı. Bizler Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği olarak hayata her daim umutla bakan gözlerin, yaşam ışığını şarkılar ile alevlendirmek istedik. Do-Re-Mi ile Hayata Tutunmak Şarkı Sözü Yarışması’na gönderilen eserleri kitabımızda paylaştık. Yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren eserleri besteledik.”

– Dereceye giren eserler KKTC’deki kongrede seslendirilecek

Yarışmada ilk üçe giren eserlerin, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri tarafından bestelendiğini bildiren Erkurt, “Bu eserler 16-19 Şubat tarihlerinde KKTC’de düzenlenecek 2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde, ‘Do-Re-Mi Oturumu’nda seslendirilecek. Ayrıca yarışmada dereceye girenlere ödülleri de burada taktim edilecek. 2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde, Türkiye’de kemik iliği alanında çalışmakta olan erişkin ve çocuk hekimleri bir araya gelecek. Burada kemik iliği nakli alanındaki son gelişmelerde bilgi paylaşımı yapılacak.” ifadelerini kullandı.

AA